بيوت لسكانها ومتاحف لزوارها.. شابة تصوّر منازل دمشق القديمة لتوثيق هويتها وهندستها

2020/12/12 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سنوات، تحمل رانيا قطف كاميرتها وتجول في أزقة دمشق القديمة ملتقطة صوراً لمنازل دمشقية تقليديّة، رغبة منها بتوثيق هندستها وهويتها بعدما طال الإهمال عدداً منها ولحقت أضرار جسيمة بعدد آخر خلال سنوات الحرب.وتقول قطف (35 عاماً) -من داخل … Readmore

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