مصر والأردن والعراق يبحثون آلية إنشاء كيان لتسهيل نقل الركاب برياً بينهم

2020/12/12 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بحث وزراء النقل في مصر والأردن والعراق آلية إنشاء كيان ومنظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب برياً بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ75 في مدينة القاهرة …

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