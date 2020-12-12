2020/12/12 | 11:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد الجميع في مأزق، حكومة الكاظمي منشغلة بعجز الميزانية وتأمين الرواتب والحفاظ على سعر العملة، والوقت لا يُسعفها لا في مشاريع الاستثمار أو الإصلاح الاقتصادي أو الإداري، أما مكافحة الفساد فتبدو أصعب وأخطر من مكافحة الإرهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. الدولة إن غابت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق.. الدولة إن غابت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).