أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل

2020/12/12 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى المغرب بنجاحه الدبلوماسي بعدما حصل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على إعلان مفاجئ يعترف بسيادته على الصحراء الغربية التي يطالب بها منذ عقود، مقابل تطبيعه العلاقات مع إسرائيل، في خطوة نددت بها موسكو.وجاء الإعلان الخميس عبر … Readmore

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