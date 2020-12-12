2020/12/12 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدع سويسري يشير إلى أدلة حيال سوء إدارة إنفانتينو محكمة إيطالية تؤيد سجن روبينيو تسع سنوات بتهمة الإغتصاب { ميلانو، (أ ف ب) – أيدت محكمة إيطالية الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو الخميس بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013 حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.وأكد قضاة محكمة الاستئناف في […]

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