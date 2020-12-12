2020/12/12 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة باولو روسي أسطورة كرة القدم الإيطالية عن 64 عاماً روما – صلاح السلام أعلنت أسرة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي نبأ وفاته اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما.وكان باولو قد حاز شهرة عالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم التي استضافتها إسبانيا.وحصل باولو في هذه البطولة على جائزتَي […]

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