2020/12/12 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمومية الإتحاد الآسيوي تلتئم مع العراق للمرة الأولى عبر الإتصال المرئي التطبيعية تخاطب خلية الأزمة الحكومية للسماح بدخول الجماهير 50 بالمئة بغداد – ساري تحسين شارك إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد كسابقة تاريخية بسبب ظروف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تخاطب خلية الأزمة الحكومية للسماح بدخول الجماهير 50 بالمئة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تخاطب خلية الأزمة الحكومية للسماح بدخول الجماهير 50 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).