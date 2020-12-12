الكاظمي يتعهد لمواطني إقليم كردستان العمل بجدية على الاستجابة لاستحقاقاتهم

2020/12/12 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل بجدية على الاستجابة لاستحقاقات شعب إقليم كردستان، إثر التظاهرات التي تشهدها عدة مدن في السليمانية منذ أيام.

وذكر الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر أن الغضب مبرر كونه نتاج سنوات وعقود سبقت، مؤكدا العمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعب إقليم كردستان وكل مدن العراق.

وأشار الكاظمي أنه يتفاعل بعمق مع معاناة مواطني إقليم كردستان وخصوصاً أهالي السليمانية التي تشهد منذ أيام تظاهرات غاضبة على إثر عدم دفع رواتب الموظفين فيها.

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