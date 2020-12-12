لقاء وزير الدفاع جمعة عناد والشيخ جمال الضاري لبحث وجهات النظر حول أمن المناطق المحررة

2020/12/12 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

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التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، في مكتبه بمقر الوزارة الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، حيث جرى خلال اللقاء بحث وجهات النظر حول أمن المناطق المحررة.

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