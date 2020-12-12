خبير أمني: تصريحات العبادي تؤكد تورط هذه الجهة باستهداف القادة

2020/12/12 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعتبر الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , أن تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بشأن الطائرة الأميركية التي استهدفت قادة النصر تضع عليه علامات استفهام كبيرة وتؤكد ماذهب اليه البعض بتورط جهاز المخابرات الذي كان يقوده رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بهذه العملية.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اثارة موضع علم حكومة عادل عبد المهدي بدخول الطائرات التي استهدفت قادة النصر ورفاقهما يعد في غاية الحساسية وفيه اكثر من علامة استفهام ” .

وأضاف ان ” الكل يعلم بعد استهداف مواقع الحشد الشعبي من قبل الطيران الإسرائيلي قبل حادثة المطار اصدر عبد المهدي قرارا بعدم دخول أي طائرة اجنبية حربية الا بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة” , مبينا ان ” علامة الاستفهام الأخرى تؤكد الاتهامات التي وجهت الى جهاز المخابرات العراقية الذي كان يترأسه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بعلمها بالعملية خاصة وان إخفاء المعلومات عن اللجنة التحقيقية من قبل الحكومة الحالية تؤشر علامة استفهام كبيرة ” .

وأشار العكيلي الى ان ” هذا الاتهام يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل اللجنة التحقيقية لمعرفة حقيقة تصريح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي”.

وكان العبادي ادلى بتصريحات مثيرة للجدل لقناة العراقية امس الأول الخميس، كشف فيها عن دخول الطائرة الأميركية التي استهدفت قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي بموافقة عراقية دون تحديد الجهة.



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