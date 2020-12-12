2020/12/12 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث انفجار داخل مطار بغداد. وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "انفجار لجسم غريب، حصل داخل مطار بغداد الدولي، بين قاعدة علاء الجوية، وسياج مدرسة الرد السريع".واضاف ان "الانفجار لم يحدث اي اصابات تذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ’’جسم غريب’’ قرب قاعدة جوية في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار ’’جسم غريب’’ قرب قاعدة جوية في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).