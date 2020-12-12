العمليات المشتركة تؤكد / لنينا/ استمرار العمل على نقل الملف الامني من الدفاع الى الداخلية في اغلب محافظات العراق /موسع

2020/12/12 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار العمل على نقل الملف الامني من الدفاع الى الداخلية في اغلب محافظات العراق .وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : ان الملف الامني يجب ان يكون بيد وزارة الداخلية مستقبلا ، وهذا ما تعمل عليه قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ( الداخلية والدفاع ) ، مؤكدا اصرار العمليات المشتركة على نقل الملف الامني في المحافظات الى قوات الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية لانهما مسؤوليتهما الرئيسية ".واوضح ان قوات الجيش ستذهب حال تسلم الملف الامني الى وزارة الداخلية الى معسكرات خاصة خارج المدن ".من جانب اخر اكد الخفاجي اهتمام قيادة العلمليات المشتركة بامن محافظة كركوك ووجود تنسيق عال المستوى بين القطاعات الامنية المتواجدة في المحافظة من وزارتي الداخلية والدفاع ، مشيرا الى ان المشتركة تعمل دائما على ارسال قطعات جديدة الى كركوك وتغيير اخرى ، بحسب التغييرات الامنية التي تحدث هناك وما يتطلبه الموقف "./انتهى9

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