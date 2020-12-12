رفع الحظر عن أموال مسؤول عراقي أسبق بالأردن

2020/12/12 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعراق في الامم المتحدة، على حذف اسم وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح، من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن ممتلك...

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