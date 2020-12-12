2020/12/12 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بوقوع إنفجار داخل مدرسة عسكرية في مطار بغداد الدولي.وأبلغ المصدر وكالة شفق ينوز، بأن جسماً غريباً انفجر صباح اليوم بين قاعدة “علاء” الجوية وسياج مدرسة الرد السريع العسكرية داخل مطار بغداد.واضاف المصدر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).