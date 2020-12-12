قوات الامن الكردية تعتقل سياسيين ونشطاء ورجال دين على خلفية التظاهرات في محافظة السليمانية

2020/12/12 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان المسؤولة بشكل كامل عن مايجري داخل الاقليم، مشيرا الى ان السلطات الامنية باشرت بحملات اعتقالات شملت سياسيين ورجال دين.وقال كوجر: ان “اي تظاهرات شعبية عفوية مطالبة … Readmore

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