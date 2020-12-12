رئاسة البرلمان تحذر من تأخر إرسال الموازنة: ستؤثر على رواتب الموظفين

2020/12/12 | 11:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، من تأخر الحكومة في إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان؛ لأنه يؤخر رواتب الموظفين.

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها وإثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها".

وأضاف أن "تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة".

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