اقليم كوردستان يقترب من 100 الف اصابة بفايروس كورونا

2020/12/12 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 99946 حالة اصابة، 35636 في اربيل و29016 في السليمانية، و32209 في دهوك و3085 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 64072 حالة، 22516 في اربيل و19864 في السليمانية و18818 في دهوك و2874 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3272 حالة، 887 في اربيل و1594 في السليمانية و651 في دهوك، و141 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32601 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12233 في اربيل و7558 في السليمانية و12740 في دهوك و70 في حلبجة.

PUKmedia خاص

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