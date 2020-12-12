2020/12/12 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكيلاني تنفي إنفصالها عن حسن القاهرة – الزمان بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الأيام الماضية عن حقيقة إنفصال الممثل السوري تيم حسن ووزجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وبعد تكتم الثنائي عن الموضوع وعدم تعليقهما نفياً أو تأكيداً، كان لافتاً للمتابعين وضع الكيلاني علامة إعجاب على صورة حسن التي نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع […]

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