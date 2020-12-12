2020/12/12 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء – عبد الخالق الشاهر تحية عراقية سبق وأن كتبت لسيادتكم العديد من الخطابات المنشورة في صحيفة الزمان .وكلها تحمل مقترحات هامة تخدم المسيرة والوضع الحرج الذي يمر به بلدكم وبلدي ، ولكن المشكلة تكمن في ان مكاتبكم الاعلامية منذ العام 2003 مهتمة بالنسغ النازل فقط اما النسغ الصاعد […]

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