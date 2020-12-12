أنا وحفيدتي والمطر - قاسم حسن محاجنة

#قاسم_حسن_محاجنة شاعرة وقصيدة ذات لحظة ، تعهدتُ لنفسي أن أكتب عن أُختين شاعرتين ...
لكنني لم ألتزم بالعهد المقطوع ..ولكن الاحتفال بالمطر ، بين الجدة وحفيدتها ، هو احتفاء بالحياة ، هو الماضي في المستقبل والمستقبل الآتي من الماضي ..الرقص تحت المطر هو حلم جنوني يراود الكثيرين ، وأنا بينهم، لكنني لم أجرؤ كغيري على هذا الفعل ، على هذا المرح والفرح الطفولي...
الشاعرة ابتسام أبو واصل محاميد، تشدنا لكي نمر ......
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