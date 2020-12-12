دولة الاحتلال تخطط لتنفيذ مشاريع استيطانية تحول الضفة الغربية الى جليل جديد - مديحه الأعرج

2020/12/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 5/12/2020-11/12/2020إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانكثيرة هي المؤشرات والمعطيات التي تشير الى أن سلطات الاحتلال رفعت مخطط الضم من على الطاولة فقط لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي ، فيما هي تضع البنى التحتية لمشروع الضم موضع التنفيذ من خلال " التفافي الضم...



وعشرات الشوارع بين المستوطنات .



فما يجري اليوم هو تطبيق لعدد من ......





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