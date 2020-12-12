2020/12/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور صــديــقــنــا الـمـاريـشـال الســيــســي...أعني هنا صديق فرنسا...



طبعا...



لأنني أحمل الهوية الفرنسية..



والسياسة الفرنسية..



والفلسفات الفرنسية...



والحريات (المتبقية) الفرنسية...



وبعض الأنتليجنسيا الفرنسية من أصدقائي..



ولا أغير المدينة الفرنسية التي تابعت حياتي فيها منذ أكثر من نصف قرن...



رغم التناقضات Les Paradoxes الفلسفية والقانونية..



والتعديلات المطاطية التي تمس التفسيرات المتعلقة بالعلمان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صديقنا الماريشال السيسي... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صديقنا الماريشال السيسي... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).