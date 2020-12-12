حدثان عالميان قد يرفعان إيرادات العراق الشهرية لـ7 مليار دولار!

2020/12/12 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، وصول عائدات النفط العراقية الشهرية نحو 7 مليار دولار خلال الاشهر المقبلة، مبينا ان ارتفاع اسعار النفط جاء بسبب رحيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب والكشف عن لقاح فيروس كورونا.

وقال الجواهري في تصريح صحفي، ان “ العراق سيرفع من حصته النفطية بالتزامن مع زيادة اسعار النفط التي وصلت لنحو 50 دولارا للبرميل الواحد وهو سعر ممتاز ومثالي للعراق”.

واضاف ان “خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعتبر السبب الرئيسي في تخفيض اسعار النفط العالمية والكشف عن لقاح كورونا هو احد الاسباب في ارتفاع الاسعار العالمية”.

واشار الجواهري الى ان “ارتفاع الاسعار العالمية يسهم في تضاعف الموارد المالية للعراق ووصل الرقم الشهري لنحو 7 مليار دولار وهو رقم كاف لتسديد الرواتب ودفع الموازنة الاستثمارية”.

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