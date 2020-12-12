تنديد دولي ببيانات سوريا بشأن اسلحتها الكيميائية

2020/12/12 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، دانت بيانات غير كاملة لسوريا بشأن أسلحتها الكيميائية.

وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقا وكاملا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا عام الفين وسبعة عشر.

ورفضت روسيا وسوريا الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

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