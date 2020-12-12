في الذكرى الثالثة لاستعادة المدينة.. عدسة ’ناس’ في أحد الأسواق التراثية الموصلية

2020/12/12 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجولت كاميرا "ناس" في "سوق الحدادين" أقدم أسواق مدينة الموصل، في الذكرى الثالثة لاستعادة المدينة من سيطرة عناصر التنظيم، حيث يأمل العاملون هناك أن يعود سوقهم الى ما كان عليه قبل دخول داعش.

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