لا تتعدى اصابع اليد الواحدة.. النزاهة النيابية تشكو تباطؤ هيئة النزاهة في حسم ملفات الفساد

2020/12/12 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

شكا عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي العكيلي، السبت، تباطؤ هيئة النزاهة في حسم ملفات الفساد، مشيرا إلى أن عدد الملفات المحسومة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة النيابية تشكو تباطؤ عمل هيئة النزاهة في حسم الملفات المحالة”، مشيرا الى أن “ماتم حسمه خلال الفترة الماضية لا يتعدى اصابع اليد الواحدة”.

وأضاف أنه “لغاية الان لم يصلنا أي إنجاز حقيقي بشأن الملفات التي تمت إحالتها منذ تولينا كاعضاء في لجنة النزاهة النيابية”، داعيا هيئة النزاهة الى “اعلامنا عن سبب تأخير إنجاز حسم الملفات المحالة”.

وكان العكيلي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن إحالة ٢٠٠ ملف فساد إلى هيئة النزاهة خلال الفترة الماضية.



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