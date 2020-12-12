بغداد تجمع المركز والاقليم لحسم أزمة كردستان المتصاعدة

2020/12/12 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، السبت، عن اجتماع مرتقب بين الرئاسات الثلاث ووفد كردستان لوضع الاتفاق النهائي بين بغداد واربيل .

وقال ميرزا في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “اجتماعا مهما سيعقد في العاصمة بغداد بمشاركة رئيس الجمهورية برهم احمد صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية في الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم”.

واضاف ان ” الاجتماع سيناقش ملف المستحقات المالية لاقليم كوردستان وحسم المشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

واشار الى ان ” الحوارات مستمرة بين وفد اقليم كوردستان والمسؤولين في الحكومة الاتحاية للوصول الى اتفاق نهائي حول مستحقات اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021″.

واوضح ” اتصور بان اليوم سيشهد التوصل الى اتفاق نهائي لمعالجة الملفات المالية العالقة لان مجلس الوزراء الاتحادي لديه اجتماع اليوم للتصويت على موازنة العام 2021، ويجب حسم الملفات قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء”.انتهى 25د

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