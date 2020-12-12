2020/12/12 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام.

ونقل الاعلام الإيراني عن دائرة العلاقات العامة لمكتب المدعي العام في طهران، ان حكم الإعدام نفذ بحق زام لإدانته بتهمة الفساد في الأرض على حد تعبير الدائرة، على خلفية قيامه بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام الفين وسبعة عشر، وذلك من خلال انشائه قناة معارضة للنظام في طهران على التليغرام.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية، قد أيدت يوم الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي كان قد اعتقل العام الماضي بعد سنوات قضاها في أوروبا، وذلك بعد ان قامت الجهات الأمنية الإيرانية باستدراجه من خلال عملية مخابراتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعدم المعارض روح الله زام الذي وقع بشباك طهران بعملية مخابراتية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعدم المعارض روح الله زام الذي وقع بشباك طهران بعملية مخابراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).