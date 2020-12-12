مشرف نادي الجوية يوضح أسباب غياب بعض اللاعبين

2020/12/12 | 12:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ومشرف الفريق الكابتن علي زغير أن غياب اللاعب علي حصني خلال الفترة الماضية والحالية يعود لأسباب عائلية.

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