انفجار جسم غريب قرب مطار بغداد الدولي

2020/12/12 | 12:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر أمني، السبت، بحدوث انفجار قرب مطار بغداد الدولي.

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