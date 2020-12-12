2020/12/12 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي، عن إحباط مخطط لاستهداف منشأة “إيل باليتو” النفطية واعتقال شخصين يشتبه فيهما بالتخطيط للهجوم.

واتهم العيسمي السلطات الأميركية والكولومبية بدعم المخطط، مشيرا الى أنه تم إعداده في كولومبيا، وإن وكالة الاستخبارات الأميركية كانت على علم بذلك وقدمت الاستشارة “للإرهابيين” المتورطين فيه.

وبحسب العيسمي فإن المهاجمين كانوا يخططون لتفجير الأنبوب الذي يوصل المنشأة بمحطة “ياغوا” لتوزيع الوقود.

في مقابل الاستهدافات الأميركية، أرسلت إيران قبل أيام أكبر أسطول حتى الآن من ناقلات الوقود إلى فنزويلا في تحد للعقوبات الأميركية لمساعدة الدولة المعزولة في التغلب على نقص الوقود فيها.



ووفق ما نقلته “بلومبرغ”، عن أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم، فإن “الأسطول الذي يضم حوالى 10 سفن إيرانية سيساعد أيضاً في تصدير الخام الفنزويلي بعد تفريغ الوقود”.

وخلال هذا الأسبوع، كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن مخطط لاغتياله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في البلاد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا تعلن إحباط مخطط أمريكي لتفجير منشأة نفطية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا تعلن إحباط مخطط أمريكي لتفجير منشأة نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).