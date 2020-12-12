العراق يعلن بيع نفطه بآلية الدفع المسبق لتجاوز الازمة المالية

2020/12/12 | 12:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النفط، احسان عبد الجبار عن تطبيق آلية لتجاوز الأزمة المالية.

وقال عبد الجبار في لقاء متلفز تابعته قناة 7sky إنه “تم تطبيق آلية الدفع المسبق للنفط لتجاوز الازمة المالية، وستكون هذه الآلية هي الأولى والأخيرة”، مبيناً أن “الشركات العالمية مهتمة بالدفع المسبق والعروض التي وردت ممتازة”.

واضاف أن “استراتيجية (اوبك بلس) هي لمصلحة جميع الدول الاعضاء”، مؤكداً أن “تعويضات فائض الانتاج ستطغى على حصتنا باتفاق اوبك بلس بعد تعديله”.

ولفت الى أن “جائحة (كوفيد-19) غيرت استراتيجيات النفط والغاز في العالم”، مشيرا الى أن “تحديات التمويل المالي وجائحة (كورونا) دفعتنا لتغيير مستهدفات السعة الانتاجية”.

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