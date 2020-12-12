طبيعة الانفجار قرب مطار بغداد

2020/12/12 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، السبت، طبيعة الانفجار الذي وقع قرب مطار بغداد.

وقال المصدر إن “جسما غريبا انفجر قرب مقر قيادة الرد السريع شارع المطار”.

ولفت إلى أن “الانفجار لم يؤدِ إلى وقوع خسائر بشرية”.

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