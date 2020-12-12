الشبهات “تتراكم” حول لقاح فايزر وتصل لمستويات خطيرة: هل صرحت ادارة الغذاء والدواء اللقاح “تخت الضغط”؟

2020/12/12 | 12:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

بعد ظهور السلبيات المتعلقة بلقاح شركة فايزر لكورونا، والمتمثلة بعدم امكانية حقنه لاصحاب الحساسية فضلا عن تصريح مدير الشركة بعدم تأكد شركته ما اذا كان اللقاح يمنع انتقال الفيروس والتسبب بعدوى ام لا، تفاجأ الجميع بتوصية من المجلس الاستشاري لادارة الغذاء والدواء الاميركية، بتفويض والتصريح باستخدام لقاح فايزر.

إلا أن شبكة CNN، نقلت عن مصادر مطلعة، أن “رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أخبر مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، أنه بحاجة إلى الحصول على تصريح باستخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا في حالات الطوارئ بحلول نهاية اليوم، وإذا لم يحدث فإنه بحاجة إلى الاستقالة”، في تطور خطير يشير الى امكانية تصريح ادارة الغذاء والدواء الاميركية للقاح فايزر “تحت الضغط”.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على الوضع لشبكة CNN، إنهم “لا يعلقون على المحادثات الخاصة، لكن الرئيس “يطلب بانتظام تحديثات بشأن التقدم نحو اللقاح”.

وقال مصدر آخر مطلع أيضًا إن رئيس موظفي البيت الأبيض أبلغ “هان” هذا الصباح أن اللقاح بحاجة إلى ترخيص بحلول نهاية اليوم، فيما أشار المصدر إلى أن ترامب كان غاضباً من هان منذ طرح لقاح بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” لأول مرة محادثة بين الدكتور هان ورئيس موظفي البيت الأبيض، لكن الدكتور هان اختلف مع نشرته الصحيفة.

وقال “هان”: “هذا تقديم غير صحيح للمكالمة الهاتفية مع كبير الموظفين.



تم تشجيع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مواصلة العمل بسرعة على طلب ترخيص الاستخدام الطارئ”.

وقال الدكتور هان، في تصريح لشبكة CNN، إن إدارة الغذاء والدواء ملتزمة بإصدار هذا التفويض بسرعة كما أشرنا في بياننا هذا الصباح.

كان خبراء الصحة العامة يخشون طوال الوقت من أن يمارس مسؤولو البيت الأبيض ضغوطًا لا داعي لها على عملية الترخيص، وبالتالي يهددون ثقة الجمهور في اللقاح، وفقًا لما قاله مصدر مقرب من فريق العمل المعني بفيروس كورونا بالبيت الأبيض لشبكة CNN.

وقال هذا المصدر إنه من غير الواضح سبب قيام ميدوز بمثل هذا التهديد في وقت متأخر من العملية، ومن المتوقع الحصول على ترخيص اللقاح في أي لحظة.



أضاف هذا الشخص أن التفويض قد يأتي بنهاية اليوم.

في حين قال مسؤول في البيت الأبيض اطلع على محادثة اليوم بين رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وستيفن هان، إنه من المشكوك فيه أن مفوض إدارة الغذاء والدواء سيُطرد بالفعل.

وقال هذا الشخص إن التحذير الصريح من ميدوز بأنه قد يستقيل أيضًا إذا لم يتم منح ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة فايزر بحلول يوم الجمعة، كان علامة أكبر على إحباط الرئيس.

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