انفجار عبوة ناسفة قرب مطار بغداد

2020/12/12 | 12:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وقع انفجار، اليوم السبت، قرب قاعدة علاء الجوية خارج مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة عدم وجود خسائر.



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