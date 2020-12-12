2020/12/12 | 12:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قرر الاتحاد الدولى للمصرفين العرب اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصري جمال نجم، كأفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020.وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، في بيان صادر اليوم السبت، أن التكريم يأتى في إطار الانجازات التى …

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