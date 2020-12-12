"ديزني" لن تستعين ببديل عن "بلاك بانثر" في الجزء المقبل

2020/12/12 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة ديزني أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلا من نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان الذي توفي الصيف الفائت، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة الفيلم الذي سيعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.

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