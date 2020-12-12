الصيادي يحذر من خطورة تمرير قانون تمويل الانتخابات: انهيار للدولة!

2020/12/12 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

حذر النائب المستقل كاظم الصيادي، السبت ، من مغبة تمرير قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس كونه بالغة الخطورة ، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يدرك في بعض الأحيان مدى تأثير تمرير بعض القوانين في انهيار الدولة العراقية.

وقال الصيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تمرير قانون تمويل نفقات المقدم من الحكومة سيدخل الحكومة نفسها في مشاكل مالية واقتصادية”.

وأضاف ان “مجلس النواب للأسف الشديد في بعض الأحيان يصوت على قوانين لا يعلم مدى تأثير هذه القوانين على الدولة العراقية”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب انهيار للدولة العراقية وعلى مجلس النواب أن يدرك مدى تأثير القانون على الاجيال القادمة”.

وكان الصيادي اعتبر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب باب جديد من أبواب الفساد.



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