بدءاً من الغد.. مالية كردستان تباشر صرف رواتب 17 وزارة وهيئة

2020/12/12 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، السبت، مباشرتها بصرف رواتب 17 وزارة وهيئة مستقلة دفعة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020) إنه "اعتبارا من يوم غد الاحد المصادف 13 كانون الأول الجاري ستشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي للوزارات والهيئات والدوائر الاتية:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذوو الاحتياجات الخاصة، مجلس القضاء، وزارة العدل، وزارة الثروات الطبيعية، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة النقل والمواصلات، ديوان الرقابة المالية، هيئة حقوق الانسان، هيئة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم، هيئة البيئة، هيئة الاستثمار، هيئة النزاهة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، المديرية العامة لشؤون الالغام".

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