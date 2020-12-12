تكريم 300 عائلة من ضحايا وجرحى الحشد الشعبي في كركوك تزامنا بذكرى

2020/12/12 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، تكريم 300 عائلة من ذوي ضحايا وجرحى الحشد الشعبي في محافظة كركوك، تزامنا مع الاحتفال بذكرى "يوم النصر".

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