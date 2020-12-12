الاتصالات تعلن اصلاح الكابل الضوئي وتقاضي المتسبب بقطعه

2020/12/12 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاتصالات، السبت، اصلاح القطع الذي حصل في الكابل الضوئي، فيما كشفت عن مقاضاة امانة بغداد لتسببها بالقطع.

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