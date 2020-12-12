عرعر يباشر أعماله .. العراق يترقب مليار دولار سنويًا.. ويستعد ليكون حلقة وصل بين الدول العربية جنوبًا وغربًا

2020/12/12 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مدير منفذ عرعر الحدودي، حبيب كاظم العلي، اليوم السبت موعد افتتاح المنافذ أمام حركة المسافرين، فيما أكد أنه سيحقق مليار دولار سنوياً.

وقال العلي في تصريح صحفي، إن “إيراداتنا ستصل إلى مليار دولار سنوياً”، مبيّناً أن “منفذ عرعر سيفتح أمام المسافرين بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لجائحة كورونا”.

وأشار إلى أن “منفذ عرعر سيصبح بوابة لدول الخليج ومصر لتصدير منتجاتهما والبضائع إلى العراق”، مؤكداً أن “شركة المعارض العراقية بدأت بإطلاق إجازات الاستيراد من خلال منفذ عرعر الحدودي”.

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