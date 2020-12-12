بواتينغ يتمني أن يحقق ميسي أمنيته تكريما لمارادونا

2020/12/12 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] تحدث لاعب خط وسط مونزا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتينغ، عن أمنيته في رؤية الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص نادي نابولي.

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