القبض على متهم بـ

2020/12/12 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر بالشرطة، السبت، ان قوة امنية

القت القبض على متهم بالسطو المسلح على

الدور في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء المقدسة القت القبض على متهم في

منط

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