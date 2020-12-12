مشرف فريق القوة الجوية يوضح أسباب غياب بعض اللاعبين

2020/12/12 | 12:42 - المصدر: سفن سكاي

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أوضح عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ومشرف الفريق الكابتن علي زغير اسباب غياب بعض اللاعبين عن الفريق في المباريات الاخيرة.

وقال زغير : أن سبب غياب اللاعب علي حصني خلال الفترة الماضية والحالية يعود لأسباب عائلية خاصة.

وأضاف زغير أن حصني طلب من الجهاز التدريبي إجازة لمرافقة والدته التي تمر بأزمة صحية صعبة مما جعلنا نتفهم وضعه الإجتماعي.

وعن اللاعب كرار نبيل أشار إلى أن غيابه بسبب كدمة في عضلات الظهر تعرض لها في مباراة زاخو وتعافى تماما ويحتاج إلى استعادة لياقته البدنية ليكون جاهزا في المباراة القادمة.

وأكد أن اللاعبين شريف عبد الكاظم ومحمد قاسم نصيف ومحمد الباقر كاظم يحتاجون فقط إلى استعادة لياقتهم البدنية ليتمكنوا من العودة في المباريات القادمة بعد تعافيهم من الإصابة.

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