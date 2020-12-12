الدفاع النيابية: الاستراتيجية الامريكية حيال العراق تسعى لبقاء طويل 

2020/12/12 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، السبت ، أنه لا توجد اي نية للامريكان بالانسحاب من العراق في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك توجه لدى واشنطن بسحب عدد من موظفيها داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القيادة الأمريكية ليس لديها الرغبة الحقيقية في الانسحاب من العراق دون تحقيق أهدافها”.

وأضاف أن “هناك توجه لدى الولايات المتحدة الأمريكية بتقليل عدد موظفيها داخل السفارة الأمريكية كخطوة استراتيجية لتقوية العلاقات بين بغداد وواشنطن”، معتبرا ان “الاستراتيجية الامريكية الجديدة حيال العراق تسعى لضمان البقاء فترة اطول في البلاد”.

وكان عضو مجلس النواب السابق فوزي اكرم ترزي أكد في تصريح سابق، أن واشنطن لاتوجد لديها اي نية للخروج من العراق او تقليص وجودها الدبلوماسي في بغداد.



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