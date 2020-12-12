2020/12/12 | 12:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في كتلة المستقبل .. التظاهرات لن تهدا الا بـــ تغيير النظام في كردستان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في كتلة المستقبل .. التظاهرات لن تهدا الا بـــ تغيير النظام في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).