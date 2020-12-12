الاستخبارات تطيح بعضوين في شبكة تُزوّر عقارات الدولة والمواطنين المقيمين بالخارج

2020/12/12 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج العراق.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة من مرتكبي الجرائم التي تستهدف أملاك الدولة والاحتيال على المواطنين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج البلد من خلال وكالات مزورة".

وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين أقوالهما ابتدائيا بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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