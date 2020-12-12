وزارة الثقافة تقرر تمديد ايقاف بث قناة N.R.T

2020/12/12 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، تمديد ايقاف بث قناة (N.R.T) الفضائية لمدة اسبوع آخر لعدم التزامها بتعليمات تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع.

وقالت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان في امر اداري يحمل توقيع المدير العام للطبع والنشر في وزارة الثقافة، بعد قرارنا السابق بايقاف بث قناة (N.R.T) الفضائية، مع الاسف لم تلتزم ادارة القناة بالقرار واستمرت في بثها ونشر الصور وفيديوهات عن اعمال عنف وتخريب للسلم الاجتماعي.

واضاف: انه وبسبب عدم التزام قناة (N.R.T) الفضائية بالتعليمات الخاصة بتنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع والتصرفات اللامسؤولة منها في هذا الوقت قررنا ايقاف بث القناة لمدة اسبوع آخر لغاية يوم 18/12/2020.

واضافت وزارة الثقافة في الامر الاداري: ان القناة وبعد تحذيرها لعدة مرات كررت الخروقات وخاصة خرق المادة الثالثة من البند الثالث من تعليمات تنظيم تردد سبيس في اقليم كوردستان وتعليمات منح اجازات عمل التلفزيونات والاذاعات، مشيرا الى ان قرار ايقاف البث جاء بالاعتماد على بنود المادة اعلاه وجميع القوانين المعمول بها في اقليم كوردستان.

واشار الامر الاداري الى ان ادارة القناة يجب ان تقوم قبل يوم 18/12/2020، بتسوية جميع مشاكلها القانونية وتجديد اجازة القناة وتسديد القروض التي بذمتها والتي تقدر بـ 200 مليون دينار.

PUKmedia خاص

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