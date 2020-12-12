انطلاق عملية أمنية في البصرة

2020/12/12 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة.

وحسب بيان نقلته وكالة الانباء العراقية يوم السبت، فإن "العملية انطلقت على محورين ،الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة ،ولواء القوة الضاربة ،والوكالات الأمنية والاستخبارية ،وهيأة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة "، لافتاً إلى أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية ،وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة قيادة عمليات البصرة ،والوكالات الأمنية والاستخبارية ،وهيأة الحشد الشعبي ،وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

وأشار البيان إلى أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين ،ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

PUKmedia / عن واع

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